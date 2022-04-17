Барнаул, , 09:56 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 17 апреля 2022 года за сутки выявлено 151 новых носителя (на шесть меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6454 до 5443 (на 1010 меньше, чем сутками ранее).

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 720 (+2 за сутки) и 214 907 (+149 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 134 (+10 за сутки). Из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 141 человека, шестеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 470 жителей края (+25 за сутки).

Кроме этого, 40 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-6 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлено уже 40 354 зараженных коронавирусом (+18 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 903 человека, выздоровели 252 734 человека (+435 за сутки).

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