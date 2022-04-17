Вашингтон, 17 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В данный момент порядка 40-60 тысяч украинских военных окружены и зажаты в обороне. Об этом 16 апреля заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Real America’s Voice News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как считает американский военный, в данный момент наблюдается «финальная стадия войны».

«Сейчас 40-60 тысяч украинских военных остаются в восточной Украине на площади 150-200 квадратных миль. Они зажаты в окопах в обороне, у них нет топлива, амуниции осталось, чтобы продержаться несколько недель, у них недостаточно воды, много гражданских – русских, живущих там. Они сейчас окружены», — сказал он.

«Боюсь, что, когда станет ясно, что все эти дискуссии о разрушении российской армии и великих победоносных украинцах развалятся, люди увидят, что мы должны что-то сделать», — добавил Макгрегор, указав, что в обратном случае, делавшие такого рода заявления США будут выглядеть нелепо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР с применением артиллерии.