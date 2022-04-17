За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 526 человек
Донецк, 17 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 526 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР. Об этом 17 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Dnr-online.ru
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«За минувшие сутки … из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек», — отмечается в сообщении.
Всего за период с 5 марта по 08:00 17 апреля в Безыменное эвакуированы 18 955 человек.
За минувшие сутки на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 22 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВСУ.