Луганск, , 09:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР. Об этом сообщило 17 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.35 с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 мм (10 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. абонентов остались в Луганской Народной Республике (ЛНР) без электроснабжения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР из-за обстрелов остались без электроснабжения более 1 тыс. абонентов