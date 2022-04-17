Донецк, 17 апреля 2022, 09:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 22 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 31 раненому мирному жителю, сообщает Минздрав ДНР.
Ранее сообщалось, что мирная жительница ранена при обстреле населенного пункта Ясиноватая со стороны ВСУ.
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