Элиста, 17 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. За пострадавшими в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области жителями Калмыкии выехал автобус. Люди смогут продолжить путь до Санкт-Петербурга. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антон Рубанов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Все люди временно размещены в гостинице «Звезда» в селе Новая Усмань. За нашими земляками выехал автобус марки Setra. Ориентировочно транспорт прибудет на место [к утру]. От места аварии наших пассажиров доставят в Петербург», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 апреля около 20:30 мск на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения двух автобусов, один из которых следовал по маршруту Элиста – Санкт Петербург, на месте ДТП скончались два человека, 13 человек госпитализировали. Состояние средней степени тяжести у 11-ти пострадавших в ДТП, в тяжёлом состоянии находятся два человека. Ещё двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия.