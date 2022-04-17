Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 69 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус победили 131 941 человек.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 135 531, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 49 человек.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2990 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — добавили в оперштабе.