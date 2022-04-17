Калуга, 17 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Калужская область вошла в пятерку регионов-лидеров по активности принимаемых мер поддержки экономики в условиях санкций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Страница Владислава Шапша в «ВКонтакте» На калужском предприятии

«Региональная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности была создана 1,5 месяца назад. Она работает в режиме онлайн. Новые решения, которые помогают нашему бизнесу, принимаются практически ежедневно. Сейчас в региональном пакете мер уже 52 позиции», — написал Владислав Шапша в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 45 мероприятий общей стоимостью почти один миллиард рублей предусматривает калужский региональный план поддержки экономики в условиях санкций. В частности, Калужская область освободила малый бизнес от платы за аренду госимущества, снизила ставки по упрощенной системе налогообложения для более пяти тысяч компаний, «заморозила» процентные ставки Госфонда поддержки предпринимательства по займам для малого и среднего предпринимательства.