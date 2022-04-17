Челябинск, , 09:42 — REGNUM Жительница Челябинска потеряла 1,4 млн рублей, планируя заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

38-летней гражданке позвонил неизвестный и предложил выгодные условия для инвестиций в одну известную компанию. Женщина семь месяцев вносила деньги на счёт, а затем доступ в личный кабинет стал для неё недоступен.

Отметим, подобные случаи обмана уральцев ранее уже были. Полицейские призывают граждан не терять бдительности.