Челябинск, 17 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Жительница Челябинска потеряла 1,4 млн рублей, планируя заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

38-летней гражданке позвонил неизвестный и предложил выгодные условия для инвестиций в одну известную компанию. Женщина семь месяцев вносила деньги на счёт, а затем доступ в личный кабинет стал для неё недоступен.

Отметим, подобные случаи обмана уральцев ранее уже были. Полицейские призывают граждан не терять бдительности.