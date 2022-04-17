Берлин, 17 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Согласно результатам общенационального репрезентативного опроса, который был ранее проведен по заказу телеканала SWR, почти каждый третий немец считает, что живёт в «мнимой демократии». Об этом 17 апреля написала обозреватель Der Spiegel Забине Реннефанц.

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Западно-берлинская фотомодель искушает граждан ГДР. На указателе надпись: «Внимание! Через 40 метров вы покинете Западный Берлин»

Как отмети автор, также исследование выявило, что расхождения по этому вопросу между восточной и западной частями ФРГ являются большими, и если среди западных немцев о мнимой демократии в стране говорят 28% респондентов, то среди восточных жителей Германии таких 45%.

«Таким образом, демократия с такими ценностями, как свободные выборы, плюрализм мнений и равные права, очевидно, является лишь упаковкой почти для каждого второго восточного немца», — отмечает Реннефанц, добавляя, что под такой упаковкой «скрывается тёмное сердце, диктатура или олигархия».

Также обозреватель указала на то, что, вероятно, результаты опроса свидетельствует в пользу общего ощущения, которое подкрепляется долгими дискуссиями о якобы «социализированных диктатурой» жителей восточной части ФРГ, что две части страны отдаляются друг от друга и при этом, по словам Реннефанца, Восток нельзя спасти, так как он все более сильно застревает в лапах «нестандартно мыслящих» и «Альтернативы для Германии».

При этом автор статьи заявляет, что термин «мнимая демократия» старше, чем ГДР и им еще в 1917 году пользовался известный социолог Макс Вебер для анализа русской революции. Также Реннефанц отмечает, что с первых дней основания ГДР коммунист, а впоследствии глава этого государства и правительства Вальтер Ульбрихт говорил: «Это должно выглядеть демократично, но мы должны всё держать в руках».

Кроме того, он добавляет, что, если приглядеться к проведенному среди 1000 совершеннолетних немцев в середине февраля опросу, все не так пессимистично, так как в ходе него тысяче человек в возрасте от 16 лет было предложено 26 тезисов от довольно левых позиций до крайне правых. При этом 31% опрошенных согласился с высказыванием: «Мы только на первый взгляд живём в демократии. На самом деле гражданам нечего сказать».

Как поясняет Реннефанц, это говорит о том, что каждый третий немец считает, что живёт в фиктивной демократии. В то же время, она добавила, что это факт можно понимать, как резко сформулированную критику партийной демократии, что часто в восточной части воспринимается как западногерманское превосходство, а также как желание иметь больше демократических элементов и больше возможностей влиять на формирование ситуации.

Помимо того, обозреватель уточнила, что такие результаты опроса, по ее мнению, являются не поводом для отчаяния, а задачей, над разрешением которой нужно работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейтинг одобрения длительность канцлера Германии Олафа Шольца опустился до рекордно низких отметок и его работой недовольны 49% жителей ФРГ.