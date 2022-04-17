Томск, 17 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы России от Томской области отчитались о своих доходах в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Наибольший богатым оказался представитель «Единой России» Владимир Самокиш, задекларировавший доход в 40,2 млн рублей. Ему принадлежит квартира, гараж, доля в земельном участке для строительства многоэтажного дома, а также два люксовых автомобиля — Cadillac GMT166 и Infiniti QX70. В собственности у супруги депутата есть доли в восьми участках земли для строительства различных объектов, 17 нежилых зданий, дом и квартира.

Татьяна Соломатина («Единая Россия») за год заработала 14,3 млн рублей. Из собственности у неё есть автомобиль BMW X4, прицеп специальный INVARIANT 884 100, а также помещение гаража. Зато её супруг, годовой доход которого составил 81,3 млн рублей, владеет сразу несколькими объектами, в том числе земельными участками, квартирами, домов и так далее.

Представитель ЛДПР Алексей Диденко заработал чуть больше 10 млн рублей. У него есть сельскохозяйственный земельный участок и множество транспортных средств: автомобили Lexus RX350, ГАЗ М 20, внедорожный трицикл ЗДК 5.910, снегоход LYNX YETI PRO V-800 ARMY, а также мотоприцеп МЗСА 817 715.

Доходы самого бедного из томских депутатов Михаила Киселева превысили 5,9 млн рублей. У него есть совместная с женой квартира и автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.