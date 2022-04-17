Вашингтон, 17 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решили вернуть ракету-носитель SLS со стартовой площадки в ремонтный корпус. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System (SLS) была выведена на стартовый комплекс LC-39B Космического центра Кеннеди 17 марта 2022 года. Планировалось, что в начале апреля ракета пройдёт ряд испытаний, включая генеральную репетицию старта.

Испытания несколько раз переносились из-за технических проблем. В частности, сообщалось о некорректной работе клапана в системе подачи гелия в двигателе второй ступени.

16 апреля в NASA приняли решение вернуть ракету в монтажный корпус. 18 апреля агентство проведёт брифинг, где расскажет о дальнейших планах. При быстром устранении проблем генеральная репетиция запуска может состояться уже 21 апреля.

Ракета-носитель SLS разрабатывается специалистами компании Boeing по контракту NASA. В американском космическом агентстве планируют использовать этот носитель для пилотируемых миссий к Луне в рамках программы «Артемида».