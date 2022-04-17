Абакан, 17 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или в профилактических целях.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 1 – при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,3. Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 33 395 случаев инфицирования.