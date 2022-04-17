Барнаул, 17 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. По итогам работы в 2021 году совокупный доход губернатора Алтайского края Виктора Томенко составил рекордные 85 306 417,02 рубля. По данным сайта региона, заработок главы в региональном правительстве составил 5 030 368,05 рубля. В него вошла заработная плата за 2021 год и компенсация за неиспользованные отпуска в 2018–2021 годах.

Kremlin.ru Виктор Томенко

Кроме того, Виктор Томенко получил 79,2 миллиона рублей от продажи недвижимого имущества в Москве и Московской области, приобретенного в предыдущие годы. Также в декларации учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доход супруги главы региона составил 639 749,24 рубля за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2021 года жители одного из самых бедных сибирских регионов узнали, что Алтайским краем руководит далеко не бедный губернатор. Доходы главы региона Виктора Томенко по итогам кризисного 2020 года удвоились, достигнув более 8,5 миллиона рублей.

Тогда же алтайский губернатор предупредил, что в следующем отчёте сумма доходов увеличится ещё больше: бывший топ-менеджер «Норильникеля» заявлял, что в начале 2021 года продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за сумму 31 миллион рублей. Удвоение своих доходов он пояснил продажей автомобиля за четыре миллиона рублей.

Как видно, сумма, указанная в новой декларации, превысила заявленную год назад более чем вдвое.

Читайте также: Нищий регион — богатый губернатор, а люди «рассосались»: Алтай в 2021 году