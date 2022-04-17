Москва, , 09:18 — REGNUM Мошенники стали в 3 раза чаще находить жертв в соцсетях и усилили атаки на людей 18−22 лет. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенник Metapop.com

«Злоумышленники стали в 3 раза чаще находить жертв в соцсетях и все чаще выбирать своей целью молодых людей 18−22 лет», — предупредил он в интервью РИА Новости.

При этом классической схемой мошенников остается звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка, который сообщает о мошеннической операции по счету жертвы.

«Основное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что … теперь мошенники звонят не от имени «Сбера», а от имени других банков», — отметил он.

«При звонках от имени следователей, прокуратуры и др. служб подставляются действительные номера, указанные на сайтах ведомств. Доля таких звонков выросла», — добавил он.