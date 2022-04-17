Москва, 17 апреля 2022, 09:15 — REGNUM Нежелание многих стран вводить рестрикции в отношении РФ предоставляет Москве возможности для обхода ограничительных мер. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Лидеры западных стран пытаются построить глобальную коалицию в целях изоляции РФ, но при этом сталкиваются с сопротивлением крупных развивающихся стран (Индия, Бразилия, ЮАР).
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — отмечается в статье.
Так, Саудовская Аравия, будучи стратегическим союзником США, отказалась осуждать РФ и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти.