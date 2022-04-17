Красноярск, , 09:14 — REGNUM Прошедшая в Красноярске вечером 16 апреля «Музейная ночь», первая после снятия в регионе коронавирусных ограничений, вызвала у гостей недовольство как огромными очередями, так и содержанием. Об этом 17 апреля сообщают большинство местных СМИ.

Владимир Андрушкевич. Пионеры в музее Ленина. 1951

Ставшее для краевой столицы уже традиционным мероприятие после почти двухлетнего перерыва проходило по старому адресу — в музейном центре «Площадь Мира», бывшем единственном в Сибири и на Дальнем Востоке музее Ленина. Вход на него открылся с 20:00, билеты в день мероприятия стоили 900 рублей, в предварительной продаже — 600 рублей.

Наблюдателями отмечается, что на двух входах образовались огромные очереди до 500 человек каждая, в которых приходилось ожидать по 1,5 часа. Также многие посетители были разочарованы содержанием экспозиций, отсутствием интересных выставок и «не выстроенной логистикой», которая усугубляла переполненность помещений.

Мероприятие завершилось в 02:00, не попавшим на него организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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