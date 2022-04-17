Кишинёв, 17 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниэл Водэ призвал РФ не вмешиваться во внутренние дела республики после высказываний Москвы о запрете георгиевской ленточки, передает ProTV.

Георгиевская лента

«Принятие решений по данным вопросам — суверенное право страны. Мы призываем РФ воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — отметил он.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение, распространение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с символами V и Z, которые ассоциируются с военной спецоперацией РФ на Украине.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Молдавии за введенный запрет.