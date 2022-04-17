Красноярск, , 09:12 — REGNUM В Красноярском крае зафиксировано рекордное количество палов сухой травы за последние сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ландшафтный пожар в Красноярском крае ГУ МЧС по Красноярскому краю

В результате только в субботу, 16 апреля зарегистрировано 67 ландшафтных пожаров на общей площади около 192 гектара. Утром 17 апреля выявлено уже 22 пала травы.

Всего с начала года в регионе возбуждено больше 120 административных дел за выжигание травы. Виновным грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей для граждан и до 400 тыс. рублей для юрлиц.

«Внимание! Высокая температура воздуха порывы ветра и сухая трава создают угрозу пожарной опасности жилым домам! Действует запрет на разведение любого огня! В районах края ведется оповещение населения об опасности разжигания огня!» — напомнили в ведомстве.

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