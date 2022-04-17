Москва, , 09:12 — REGNUM Военно-транспортный самолет Украины с крупной партией западных вооружений для Киева сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 16 апреля вечером рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая российскими ПВО были сбиты два украинских беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирная жительница была ранена при обстреле населенного пункта Ясиноватая со стороны ВСУ.