Салехард, 17 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 925 млн руб, что в 2,4 раза больше прошлогодних субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

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Отмечается, что по состоянию на 1 января 2022 года на Ямале зарегистрировано 17 341 субъект малого бизнеса, в том числе почти 13 тысяч индивидуальных предпринимателей и более девяти тысяч самозанятых.

Всего в предпринимательскую деятельность вовлечены более 73 тысяч ямальцев. Совокупный размер налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет ЯНАО по итогам 2021 года составил 2,58 млрд рублей.