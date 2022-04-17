Донецк, 17 апреля 2022, 09:04 — REGNUM Мирная жительница ранена при обстреле населенного пункта Ясиноватая со стороны ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы, 1955 г. р. в результате ночного обстрела ВФУ микрорайона Зорька н.п. Ясиноватая», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что обстрелы н. п. Ясиноватая и города Донецка в Донецкой Народной Республике зафиксированы со стороны украинских боевиков.
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