Берлин, 17 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения длительность канцлера Германии Олафа Шольца опустился до рекордно низких отметок и его работой недовольны 49% жителей ФРГ. Это 17 апреля следует из результатов опроса социологического института, которые приводит газета Bild am Sonntag.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Уточняется, что в исследовании участвовали 1002 совершеннолетних жителя Германии, при этом период, когда оно проходило, и погрешность не приводятся.

Согласно полученным данным, 49% респондентов выразили недовольство деятельностью Шольца и только 38% опрошенных заявили, что довольны его работой.

Также указывается, что работой нынешнего немецкого федерального правительства недовольны 55% участников опроса и 35% высказались одобрительно в пользу его деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир поддержал увеличение поставок оружия на Украину ради предотвращения продовольственного кризиса.