Омск, 17 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Омске 16 апреля произошло возгорание в зарослях камыша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России Пожар в зарослях камыша в Омске

Спустя 10 минут после поступления сигнала на место прибыли пожарные. Им удалось потушить пожар на площади 3 тыс. кв. метров.

«К борьбе с пожаром было привлечено от МЧС России 19 человек личного состава, задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники», — отметили в ведомстве.