Тайбэй, 17 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC планирует начать массовое производство чипов по 3-нанометровому технологическому процессу во второй половине текущего года, заявил генеральный директор компании Си-Си Вей. Об этом пишет газета Digi Times.

Peellden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Глава TSMC рассказал, что 3-нм чипы будут востребованы в области высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и смартфонов. Он отметил, что в компании уже наблюдают огромный интерес к чипам нового поколения.

Си-Си Вей добавил, что за первый год массового производства 3-нм чипов в TSMC рассчитывают выпустит больше кремниевых пластин, чем это было при запуске техпроцессов 5-нм и 7-нм. В TSMC планируют выйти на производственные мощности около 30-35 тыс. 3-нм чипов ежемесячно.

Ожидается, что одним из первых устройств с чипом, произведённым TSMC по 3-нм техпроцессу, станет планшетный компьютер Apple. Однако в TSMC не называют конкретную модель и сроки выхода этого устройства.

Точность технологического процесса в полупроводниковой промышленности определяется разрешающей способностью оборудования, используемого для производства чипов. Повышение точности оборудования позволяет компактнее размещать элементы чипов, что позволяет повысить энергоэффективность и производительность. В TSMC рассчитывают, что произведённые по 3-нм техпроцессу чипы будут на 10-15% производительнее и на 25-30% энергоэффективнее 5-нм чипов.