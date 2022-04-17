Омск, , 08:55 — REGNUM Две семьи беженцев с Украины прибыли в Омскую область. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на вокзале их встретили сотрудники ведомства и психологи.

Беженцы с Украины прибыли в Омск ГУ МЧС по Омской области

Семью беженцев из трёх человек из Мариуполя и четырёх из города Васильевка Запорожской области разместили в одной из городских гостиниц. Члены одной семьи рассказали о намерении остаться в Омске на постоянное место жительства.

«Сотрудники регионального МЧС помогли выгрузить и перевезти во временные жилища вещи переселенцев, обеспечили психологическую поддержку тем, кому она была необходима», — отметили в ведомстве.