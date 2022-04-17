17 апреля 2022 | Время чтения 11 мин

Андрей Маленький, , 17:02 — REGNUM Свой телеграм-канал председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко завела 11 марта. Сейчас у нее 2423 подписчика. Немного, как и самих публикаций. Тем не менее ее короткие тексты имеют особое значение для понимания ситуации. Спикер палаты сообщила, что выступление Михаила Мишустина с правительственным отчетом в Государственной думе еще раз подтвердило ее убежденность в том, что наша экономика в безопасности. А значит, и наше государство, общество.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

22 марта В. Матвиенко сообщила, что вот уже несколько дней сенаторы по ее поручению проводят в регионах мониторинг реализации актуальной задачи — снятие излишней административной нагрузки с бизнеса:

«Предельно понятно — сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем. Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, «сигналы с мест». И я абсолютно уверена, что это не происки врагов и провокаторов. Причины в другом. Они известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней. Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась — плановая, внеплановая — это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм. Потому обращаюсь ко всем ответственным, кто принимает решения на местах, — проявите себя государственниками в ключевой для страны период. Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое. Бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства».

И еще — P.S. от В. Матвиенко:

«Кстати, хочу сказать предпринимателям. Приемные сенаторов в вашем регионе — это то место, куда вы можете обратиться со своими проблемами. Кроме того, у многих сенаторов есть аккаунты в социальных сетях и «Телеграме» — пишите им, рассказывайте им о ситуации с проверками».

Этот постскриптум В. Матвиенко побудил поисследовать степень восприимчивости сенаторов к государственно важным неотложностям. Они вслед за председателем Совета Федерации перенесли свою публичную активность в «Телеграм» из «Инстаграм» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фейсбук» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кто-то, так же как Матвиенко, с 11 марта, кто-то позже, а кто-то там уже давно был. К слову, правительство России запустило официальный телеграм-канал еще 31 августа 2021 года, потому что в его пресс-службе посчитали: в соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. А из официального телеграм-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров. На сегодня у правительственного аккаунта 121 444 подписчика. Таким образом, правительственная информация из первых рук должна была бы отбить охоту у всех, кто паразитировал на новостях из кабинета министров. А В. Матвиенко, предложив сенаторам конкретную работу, дала им возможность развернуть собственную полезную деловую и информационную активность.

Что оказалось на самом деле? Б. Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, недавно опубликовал ежегодный «Индекс административного давления» как приложение к докладу президенту РФ. Проанализирована ситуация в 85 субъектах Российской Федерации на основе данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики Российской Федерации. Включены Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, которые провели наибольшее число проверок, попадающих под действие Федерального закона N294-ФЗ. Представлен рейтинг по принципу — от субъектов с наименьшим нажимом на предпринимателей до максимального давления. Видимо, из политкорректных соображений в него вошли лишь 30 регионов с наилучшими показателями, поэтому предметом анализа стали те регионы, которые априори оказались в числе аутсайдеров.

154 подписчика аккаунта сенатора от Новгородской области С. Митина, видимо, вполне удовлетворены содержанием и стилем его публикаций. Читаешь и удивляешься: почему сенатор не различает времена и формы? Это же телеграм-канал, а не совещание с сотрудниками, это же место, где производятся союзники и смыслы, а не ферма по воспроизводству канцеляритных шаблонов. Судите сами:

«Провел заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры. В заседании приняли участие представители Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минтранса России, МИДа России, Росрыболовства, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС России, ВНИРО и представители рыбохозяйственных ассоциаций. Обсуждались вопросы разработки нормативных правовых актов, предусмотренных Федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, принятыми в 2021 году, законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, а также синхронизации перечня объектов технического регулирования, предусмотренного Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»…

Сергей Митин Совет Федерации РФ

И всё это продолжается текстом размером в страницу А4.

Так же многозначительно и одновременно бессодержательно рассказывается об участии в открытии Всероссийской акции «Дни российских вин»: «Акция организована Роскачеством при поддержке Минпромторга и Минсельхоза России, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, союза виноградарей и виноделов России. В профильном комитете СовФеда создана специальная рабочая группа по законодательному и кадровому обеспечению развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации»…

Из человеческих и последних публикаций: «Пообщались с заместителем губернатора Новгородской области Ильёй Маленко, министром строительства Русланом Тарусовым, директором группы компаний Адепт Геннадием Нисановым. Конечно, заехал поздравить с Днём рождения своего друга Капитана Николая Геннадьевича Варухина. Вместе со своей командой Николай Геннадьевич продолжает развивать детский морской центр. Здоровья и успехов Вам, многоуважаемый Капитан!!!».

Напрасно председатель Совета Федерации В. Матвиенко рассчитывала на то, что предприниматели, обиженные чрезмерной опекой власти, услышат ее и отправятся со своими проблемами в приёмную Митина или свяжутся с ним через аккаунт в социальных сетях и «Телеграме», а сенатор потом об этом расскажет. Не случилось. Во всяком случае, сенатор об этом не рассказал. Только ли он?

Не случилось и с сенатором В. Крессом. У бывшего губернатора Томской области тоже подписчиков с гулькин нос — всего 169. И самих записей меньше десятка. Сенатор тоже проводит рабочие встречи. С ректором Томского государственного университета, проректорами и сотрудниками. А 29 марта «принял участие в очередном селекторном совещании с участием секретаря Генерального совета «Единой России» А. Турчака по теме реализации мероприятий по федеральной программе капитального ремонта школ, обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1–4 классов». На самом деле совещание было не о ходе реализации федеральной программы, а об её фактическом срыве. И об абсолютном бессилии. А как понять иначе, если Кресс привел пример своего города Томска. Там, оказывается, трижды пришлось проводить торги на капремонт лицея №8. Причина — рост цен на строительные материалы, удорожание строительных работ и неверные сметно-финансовые расчеты. Хоть какую-то проблему решило селекторное совещание? Сенатор ответил так: «Вопрос решается на уровне правительства страны». Вот, таков уровень: чтобы отремонтировать здание школы, требуется решение правительства Российской Федерации, о чем стало известно в ходе федерального селекторного совещания. Кресс размышляет: «Необходимо предусмотреть возможность перезаключения договоров с подрядчиками или внесения в них изменений и дополнений без проведения дополнительных конкурсов. Может быть, дать право и не проводить аукционы, поскольку во многих муниципалитетах попросту нет большого количества подрядчиков». И что дальше, господин сенатор? Кто это «может быть» овеществит? Кто из сказки сделает быль?

Виктор Кресс Совет Федерации РФ

По горячему питанию школьников. Кресс: «Прозвучали тревожные «звоночки» о том, что из-за роста цен на отдельные категории продуктов питания некоторые поставщики не могут выполнить свои контрактные обязательства (помните? — если кто-то кое-где у нас порой… — А. М.). Здесь также требуется внимание со стороны федеральной и региональных властей, оперативные управленческие решения и дополнительные финансовые ресурсы для недопущения каких-либо срывов». И в конце поста патетическое заклинание — «ни один федеральный социальный проект не должен быть сорван, какие бы трудности с их реализацией не возникали — совершенно согласен с такой позицией, высказанной руководством партии». Короче, и этот сенатор ничего не сообщил о тяжелой судьбе предпринимателей во взаимоотношениях с федеральными и региональными надзорными ведомствами.

Месяц как открыл свой аккаунт сахалинский сенатор Ю. Архаров, но число подписчиков так и не достигло хотя бы 200 человек. Напрасно восклицал, используя шрифт, воспринимаемый в сети как крик: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЙ TELEGRAM-КАНАЛ! Теперь Вы можете быть в курсе самых последних новостей моей деятельности в самом удобном и приватном мессенджере в мире». Потом последовал с десяток перепостов, среди которых и последний:

«Чтобы укрепить собственное здоровье:

🔘 бросьте курить,

🔘 ешьте ежедневно не менее 400 грамм овощей и фруктов,

🔘 больше двигайтесь (умеренная физическая активность должна составлять не менее 150 минут в неделю),

🔘 не злоупотребляйте солью (5 грамм в сутки — вполне достаточно),

🔘 сократите потребление алкоголя».

Юрий Архаров Совет Федерации РФ

А предшествующий текст о том, что «в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Министерства спорта Российской Федерации принял участие в спортивном форуме «Мы вместе. Спорт», целью которого является представить комплексный план действий по предотвращению возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. Общаясь на выставке с участниками форума, посетил ряд стендов на которых представлена продукция отечественных производителей спортивной индустрии, которая ничем не хуже зарубежных марок. Санкционная политика против России, может оказать оздоравливающий и положительный эффект (выделено мною. — А. М.), позволяющий активно проводить импортозамещение».

Он, как и С. Брилка, сенатор от Иркутской области (65 подписчиков), ничего не сообщил о поручении В. Матвиенко. Информацию об этом сенатор из Пензенской области Ю. Лазуткина (195 подписчиков) заменила постом-тостом: «Сегодня свой день рождения отмечает председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко — государственный деятель с огромным опытом политической и дипломатической работы. Женская мудрость на ряду с жёсткой принципиальной позицией в отстаивании интересов населения гармонично сочетается в профессиональном стиле работы Валентины Ивановны. Искренне поздравляю Валентину Ивановну с днем рождения и с большой радостью присоединяюсь ко всем теплым словам, которые звучат в этот день! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» И еще было воззвание к небесам: «важно в ближайшее время наладить информирование жителей нашей области о новых мерах государственной поддержки и оказать максимальное методическое сопровождение успешным проектам».

Юлия Лазуткина Совет Федерации РФ

У сенатора от Смоленской области И. Кожановой (195 подписчиков) тоже оказались более важные дела, чем создание более благоприятных условий для предпринимателей. «В выходные посетила с рабочим визитом (?) Дорогобужский район Смоленской области, где поприветствовала участников волейбольного турнира «Весна» и ознакомилась с материально-технической базой Дорогобужского физкультурно-оздоровительного комплекса». «В пятницу провела рабочую встречу со своими помощниками — Георгием Кошелевым и Владимиром Гнездиловым». «Начинаем серию весенних концертов с ансамблем патриотической песни «Трассера»! Я тоже планирую выступить на сцене, мы с «Трассерами» готовим отдельный совместный номер». «В Демидове одна из заявительниц пришла с жалобами на инфраструктуру: дорогу, детскую площадку, капитальный ремонт дома. Будем обращаться в местную администрацию, выяснять, что можно предпринять по каждому из вопросов».

Надоело листать пустотелые аккаунты сенаторов. Из-за невозможности найти хоть что-нибудь, связанное с исполнением поручения В. Матвиенко в оставшихся субъектах Российской Федерации из нижней части списка Б. Титова — оставил это бесполезное занятие. Может, В. Матвиенко и сенаторы только в этом по-разному понимают момент истины? Может, только это — частный и не характерный случай? Или только в этом ошиблась председатель Совета Федерации? Нужно продолжать исследование и рассказ о деятельности Совета Федерации в поисках того полезного, что палата принесла, приносит или может принести нашей стране. Оно, конечно, есть, поэтому — продолжим.