Брюссель, 17 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Европейский союз в ходе рассмотрения очередного пакета антироссийских санкций рассматривает ограничения в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, и энергетики. Об этом 17 апреля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать пункты шестого пакета антироссийских санкций.

Также фон дер Ляйен уточнила, что главная цель санкций состоит в уменьшении доходов властей РФ и добавила, что теперь ЕС «разрабатывает умные механизмы», позволяющие включить в новые санкционные меры нефть.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из материала американской газеты Wall Street Journal (WSJ) стало известно, что антироссийские санкции Запада не стали вводить многие страны мира и это стало причиной раскола, что, возможно, позволит России обойти эти меры ограничений.