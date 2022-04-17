Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 654 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 020. За сутки диагноз подтвердился у 12 местных жителей. Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (+4), Майминском (+3), Шебалинском (+2) и других районах.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 65, за весь период – 30 833. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 395, за весь период – 437 860», — добавили в штабе.