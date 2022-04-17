Тюмень, , 08:41 — REGNUM В Тюменской области автомобиль врезался в грузовик. Погибла женщина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

На месте трагедии Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагедия произошла в ночь на 17 апреля на 190-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Автомобиль «Рено Логан» въехал в стоящий на обочине грузовик «Зил». Пассажирка «Рено» 46 лет скончалась на месте. Её муж 52 лет, который находился за рулём, не пострадал. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 16 апреля в Приангарье в результате ДТП погибли два человека.

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