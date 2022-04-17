Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не стали вводить многие страны мира и это стало причиной раскола, что, возможно, позволит России обойти эти меры ограничений. Об этом 14 апреля написала американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечают авторы статьи, лидеры стран Запада делают попытки создания глобальной коалиции для изоляции России и при этом сталкиваются с сопротивлением в этом вопросе со стороны наиболее крупных развивающихся стран, включая Индию, Бразилию и ЮАР, в которых демократическая форма правления.

«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — говорится в статье.

При этом авторы WSJ указали, что Саудовская Аравия, являясь давним стратегическим партнером США, отказалась выступать с осуждением России и не стала по призыву американской стороны увеличивать нефтедобычу для сдерживания нефтяных цен.

«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — добавляется в материале.

Также в нем уточняется, что, как считают обозреватели, вторжение США в Ирак в 2003 году стало причиной того, что в ряде стран появилось мнение, что в нарушениях суверенитета, против которых выступает Белый дом, виноват сам Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство граждан ФРГ опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки газа из РФ.