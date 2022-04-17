Берлин, 17 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Большинство граждан ФРГ опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки газа из РФ. Об этом следует из результатов опроса.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный поединок и импортозамещение — все новости»

Опрос провел берлинский институт общественного мнения Civey. Результаты показали, что такого мнения придерживается 71% опрошенных.

«Больше всего обеспокоены рабочие. Остальные опасаются экономических последствий для жизни и работы, но в меньшей степени», — оттмечается в публикации.

В то же время 20% опрошенных убеждены, что новые санкции ЕС против РФ не нанесут существенного ущерба экономике ФРГ. 9% — затруднились с ответом.