Увельский район, Челябинская область, , 08:32 — REGNUM В Увельском районе Челябинской области местная жительница отдала мошенникам 85 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

По словам гражданки, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на её банковской карте накоплено почти восемь тысяч рублей бонусов и для их использования нужно оформить кредитную карту и перевести туда баллы. Гражданка поверила в это и передала звонившему свои конфиденциальные данные. В результате мошенники оформили на неё кредитную карту и списали деньги.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.