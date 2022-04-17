Москва, 17 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Входящая в состав Роскосмоса ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала инженерную машину для Луны, оснащённую экскаваторным ковшом и бульдозерным отвалом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

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Новая разработка в описании называется луномашиной. Она будет состоять из несущего каркаса, ходовой части, блоков управления и строительно-землеройного оборудования.

Предполагается, что на одной стороне каркаса будут устанавливаться экскаваторный ковш и бульдозерный отвал, на другой – площадка для космонавта с поручнями и портативными пультами.

Космонавты смогут перемещаться на луномашине в вертикальном положение. Они смогут удерживаться на площадке с помощью специальных креплений для ботинок скафандра. При необходимости космонавт сможет освободиться от закрепления и сойти с машины для управления процессом разработки грунтов с помощью персонального пульта.