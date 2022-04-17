Москва, 17 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Российские Вооруженные силы (ВС) предложили боевикам из украинских нацистских батальонов и иностранным наемникам, которые заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, перестать оказывать сопротивление и сложить оружие с 06:00 мск 17 апреля. Об этом 17 апреля говорится в заявлении руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», — указывается в нем.

Также Мизинцев отметил, что ВС РФ приняли такое решение с учетом катастрофического положения, которое сложилось на «Азовстали», и исходя из чисто гуманных принципов.

При это предлагается следующая схема действий: с 05:00 мск российская и украинская сторона устанавливают непрерывную связь для обмена информацией; с 05:30 объявляется «режим полной тишины»; в 06:00 мск стороны поднимают флаги: российская — красные, украинская — белые по всему периметру. Кроме того, обеими сторонами подтверждается по всем каналам связи факт готовности к введению режима тишины и с 06:00 до 13:00 украинские подразделения и иностранные наемники выходят без оружия и боеприпасов.

Помимо того, Мизинцев указал на то, что из содержания переговоров боевиков нацистских формирований и наемников следует, что они находятся в безвыходном положении и требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, однако в ответ получают угрозы расстрелов.

«Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям «военного времени», — также говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что это заявление будет непрерывно транслировать в течение ночи украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам каждые 30 минут, и его доведут через все имеющиеся информационные ресурсы до ООН, Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ и других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украину доставили новую партию оружия из США.