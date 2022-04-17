Иркутск, 17 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Иркутской области старт летней оздоровительной кампании в регионе запланирован на 1 июня. Как сообщает 17 апреля телеграм-канал правительства региона, на отдых планируется направить свыше 80 тысяч детей.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

«Ключевая задача детской оздоровительной кампании 2022 года – обеспечить максимальный охват детей региона качественным и безопасным отдыхом. В этом году Роспотребнадзор снял с детских учреждений ограничения, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции. Однако мы понимаем, что увеличив количество детей, мы увеличиваем эпидемиологические риски. Контроль за исполнением всех санитарных рекомендаций должен быть неукоснительным», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Родители также смогут воспользоваться кешбэком на приобретение путевок для детей, вернув половину их стоимости. На сегодня к программе присоединились 15 учреждений региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 16 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8545 человек, причём пятеро из них погибли за последние сутки.

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