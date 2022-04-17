Калуга, 17 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 16 апреля участие в торжественной церемонии закрытия III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, мероприятие прошло на площадке Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил приз президенту III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» Игорю Угольникову

В ракетном зале музея участников и победителей фестиваля приветствовали его президент Игорь Угольников, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Московской Городской думы Алексей Шапошников, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, директор музея Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Наталья Абакумова, народный артист Российской Федерации Леонид Якубович, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

В 2022 году фестиваль посетили более семи тысяч зрителей, было показано 95 фильмов 26 стран-участниц. Он проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке правительства Калужской области, госкорпорации Роскосмос, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, ТАСС и других коммерческих и общественных организаций.

Вручая приз губернатора Калужской области, Владислав Шапша поблагодарил организаторов: «Спасибо всем, кто подарил нам этот замечательный праздник, всем кто снимал фильмы, кто их оценивал — нашему уважаемому жюри. И конечно, организаторам: Игорь Станиславович, Вам и всей Вашей команде». «Мы гордимся тем, что фестиваль уже третий год проходит на родине космонавтики — в Калуге. Для меня большая честь вручить специальный приз фестиваля российской команде за фильм «Звездный разум», — продолжил глава региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Президенту III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» Игорь Угольников

Приз президента фестиваля вручил авторам фильма «Наш мир» (Россия) Игорь Угольников.

Анатолий Артамонов объявил победителя гран-при «Клушанцев» за лучшие спецэффекты создателям фильма «Невидимый инопланетянин» (Китай). «Все, кто хоть немного знаком с физикой знают: любое движение — это когда ты от чего-то отталкиваешься. Если мы идём, то отталкиваемся от земли, если передвигаемся по воде — от воды, самолёт отталкивается от воздуха. Космический корабль - от Вселенной. Я хотел бы, что все участники международного кинофестиваля «Циолковский», оттолкнувшись от его твёрдой почвы, достигали новых, космических высот в своём творчестве. А Игорю Станиславовичу Угольникову - президенту проекта - огромная благодарность за его космическую энергию, которую он вкладывает в то, чтобы «Циолковский» жил и процветал», — сказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области Вручение наград III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» Игорю Угольникову

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников вручил специальные награды президенту фестиваля Игорю Угольникову, а также режиссеру Алексею Китайцеву за фильм «Наука того стоила», снятый телестудией Роскосмос.

Уникальный приз в номинации гран-при «Циолковский» за фильм «Александр Чижевский. Плененный солнцем» вручила Наталья Абакумова. «Это статуэтка – в ее основе провидческий рисунок Циолковского, внутри которого расположена колба с фрагментом метеорита. Это наш подарок из космоса. Это приз от нашего музея, от нашего коллектива и от музея Циолковского. Он останется в единственном экземпляре», — пояснила директор ГМИК.

Пресс-служба правительства Калужской области Вручение наград III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» Игорю Угольникову

Торжественная церемония фестиваля завершилась традиционной передачей кинохлопушки на хранение губернатору Калужской области Владиславу Шапше. Вновь она будет использована 12 апреля 2023 года на торжественной церемонии открытия IV международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский».