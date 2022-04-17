Токио, , 08:26 — REGNUM Японские военные эксперты полагают, что Северная Корея 16 апреля выполнила пуски нескольких ракет неустановленного типа. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба японского оборонного ведомства.

Запуск. КНДР Haz.de

Как следует из заявления военных, в настоящее время проводится сбор и анализ информации с целью определения точного количества и типа запущенных КНДР ракет.

Напомним, по информации минобороны Южной Кореи, два снаряда, запущенные КНДР в сторону Японского моря, пролетели 110 километров со скоростью на отдельных участках, достигающей 4 Маха. Максимальная высота полёта снарядов достигала 25 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время военные США в тесной координации с союзниками и партнёрами проводят анализ проведённых КНДР пусков.

Читайте также: Запуск снарядов с территории КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне проанализируют ситуацию с пусками снарядов Северной Кореей