Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4 км. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

Вид на вулкан Шивелуч с северной стороны

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстоянии 15 км. На пути распространения пеплового облака находятся с. Крутоберегово и пос. Усть-Камчатск, там возможен пеплопад, отмечается в сообщении.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. Вулкан находится в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от города Петропавловск-Камчатский.