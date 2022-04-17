Москва, 17 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Новыми условиями президент Украины Владимир Зеленский хочет выиграть время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — отметил Володин в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что Зеленский то же говорил и до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. Тогда Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска, после чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам президента Украины Зеленского, Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и вопрос статуса Крыма только после прекращения российской спецоперации. При этом он уточнил, что эти вопросы необходимо «разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные».