Берлин, 17 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Уровень инфляции в ФРГ при дальнейшем наращивании санкций против РФ может вырасти до 10%. Об этом 17 апреля заявил вице-президент Deutsche Bank.

Fsmnews.it Deutsche Bank

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«В течение года уровень инфляции составит 7−8%. В случае более ограниченного импорта энергоносителей можем увидеть и 10%, и более», — отмечается в сообщении.

«Мы должны быть готовы к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов», — добавил он.

Кроме того, эксперт указал на возможность экономической рецессии в Германии при ограничении импорта энергоносителей.