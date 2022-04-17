Богота, , 08:19 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с военнослужащими в Колумбии нашли и уничтожили крупную нарколабораторию, на территории которой находилось три тонны готового к отправке наркотического вещества. Об этом 16 апреля сообщил президент латиноамериканского государства Иван Дуке в своём Twitter.

Колумбия и Венесуэла Rαge

Нарколаборатория, производившая запрещённые вещества в промышленных количествах, была обнаружена в городе Тибу. Общая стоимость изъятых наркотиков составила более четырёх миллионов долларов.

Уточняется, что нарколаборатория принадлежала членам леворадикальной группировки повстанцев «Армия национального освобождения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подразделения ВМС Колумбии задержали катер из Коста-Рики, на борту которого находилось почти две тонны различных наркотических веществ, предназначенных для переправки в Центральную Америку.

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