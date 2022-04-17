Иркутск, , 08:16 — REGNUM К мониторингу лесопожарной обстановки в Иркутской области приступила авиация. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, 16 апреля, по авиационным маршрутам за лесопожарной обстановкой в Усть-Удинском и Нижнеудинском районах следили два летчика-наблюдателя на самолетах Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 4 часа 25 минут.

Лесной пожар Krewlex

Наземные силы ликвидировали 11 лесных пожаров. Восемь из них – в лесном фонде на общей площади 178 га, из которых 47 га, покрытые лесом. По одному возгоранию потушено в Аларском, Иркутском, Заларинском, Зиминском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тайшетском районах.

Ликвидировано три пожара в Слюдянском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Площадь возгораний составила 29,1 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о масштабном пожаре, произошедшем 15 апреля в садоводстве «Солнечное» посёлка Белореченский Усольского района: огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров, повредив девять дачных домов и надворные постройки. В регионе с 11 апреля объявлено начало пожароопасного сезона.

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