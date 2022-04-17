Киев, 17 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. На Украину доставили новую партию оружия из США, передает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

(сс) The White House Джо Байден

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Отмечается, что оружие предоставлено в рамках пакета помощи, анонсированного президентом США Джо Байденом в середине апреля.

Ранее из-за поставок оружия Украине МИД РФ разослал ноты ряду стран, в том числе США.