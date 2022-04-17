Москва, 17 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский словами о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма при соблюдении ряда условий предлагает старый сценарий, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его словам, потери украинской армии уже составили 23 367 человек, в ходе освобождения Мариуполя на вчерашний день сдались 1464 украинских военнослужащих, на территории завода «Азовсталь» заблокировано ещё порядка 2500.

Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять ряд решений, отметил спикер Госдумы.

«Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны. По-другому не получится», — указал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зеленский заявил о готовности Украины обсуждать с Россией вопросы об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. При этом подчеркнул, что делать это надо медленно, не спеша.

Зеленский ставил условия до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска, после чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев тогда отказался от взятых на себя обязательств.