Москва, , 08:11 — REGNUM В течение последних суток на «горячую линию» российского Межведомственного координационного штаба поступило 789 обращений от граждан Украины, а всего их в базе данных 2 749 354 из 2128 украинских населенных пунктов. Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

В субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации, поступило 789 обращений от граждан Украины, а всего их в базе данных 2 749 354 из 2128 населенных пунктов Украины.

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 198 иностранных граждан из девяти государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

Киевские власти, по-прежнему, продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога.

В свою очередь, со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 266,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 840 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Минобороны РФ 16 апреля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 75 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перед сдачей Херсона Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала группу для проведения диверсий на территориях, освобождённых Вооружёнными силами России.