Москва, , 08:08 — REGNUM За 2 месяца 2022 г. количество нарушений миграционного режима выросло на 114% по сравнению с результатами 2021 г., сообщили в МВД России.

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД РФ, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ», — отмечется в сообщении.

За январь-февраль сотрудники МВД РФ составили 55,7 тыс. административных протоколов о нарушения правил въезда либо режима пребывания или проживания в РФ. Также в этом году выросло количество преступлений, связанных с незаконной трудовой деятельностью.