Москва, , 08:06 — REGNUM Выручка ООО «Тикток рус» — российского юридического лица китайской социальной сети TikTok – за 2021 год составила 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании.

TikTok Solen Feyissa

Чистая прибыль по итогам года составила 54 млн рублей. Прибыль от продаж превысила 100 млн рублей.

ООО «Тикток рус» было зарегистрировано в России в марте 2020 года. За оставшиеся месяцы этого года доход компании составил 51 млн рублей, чистая прибыль – 11,2 млн рублей.

Сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Международная версия социальной сети была запущена в 2018 году.

TikTok стал одной из самых быстрорастущих социальных сетей. В 2021 году ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд человек.