Иркутск, , 08:00 — REGNUM В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП с трагическим исходом. Подробности сегодня, 17 апреля, сообщает территориальное ГУ МВД.

В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП МВД РФ

Трагедия случилась накануне вечером на автодороге «Черемхово- Голуметь-Онот» вблизи деревни Нены Черемховского района. 57-летний водитель, управляя автомашиной Renault Duster, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погибли водитель и 54-летняя женщина-пассажир.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю (с 28 марта по 3 апреля 2022 года) в Иркутской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, из них трое — несовершеннолетние участники дорожного движения, один человек погиб.

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